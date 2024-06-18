У Естонії експрофесор Тартуського університету отримав 6 років тюрми за шпигунство на користь РФ

Згідно з матеріалами справи, він надавав російській розвідці інформацію про політичну ситуацію в Естонії.

У Естонії Харьюський повітовий суд у вівторок, 18 червня, визнав колишнього професора Тартуського університету В'ячеслава Морозова винним у діяльності проти Естонської Республіки, повідомляє ERR.

Суд призначив йому 6 років та 3 місяця позбавлення волі. Термін ув'язнення починається з 3 січня 2024 року – дати, коли Морозова було затримано за підозрою у скоєнні злочину.

Як йдеться у пресрелізі суду першої інстанції, Морозова було визнано винним у діях проти Естонської Республіки за дорученням іноземної розвідки.

Згідно з обвинувальним висновком, який згадує суд, Морозов збирав інформацію про внутрішню політику, політику оборони та безпеки Естонії, а також про пов'язаних із цими сферами людей та інфраструктуру.

У тому числі, як йдеться у матеріалах справи, він надавав закордонній розвідці інформацію про політичну ситуацію в Естонській Республіці, її відносини з ЄС, а також ситуацію з інтеграцією в країні.

Гендиректор КаПо Марго Паллосон раніше повідомив, що Морозов ділився інформацією з російськими спецслужбами. За словами Паллосона, зустрічі з російськими спецслужбами проходили в Росії, куди Морозов їздив "із певною регулярністю".

За даними Естонської наукової інформаційної системи ETIS, В'ячеслав Морозов до 2010 року працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті, а після цього був пов'язаний із Тартуським університетом. У 2016-2023 роках він обіймав у місті Тарту посаду професора досліджень Європейського союзу та Росії, а з 1 вересня 2023 року по 11 січня 2024 року – професора міжнародної політичної теорії.