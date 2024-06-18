Експрем'єра Таїланду Таксіна Чинавата випустили під заставу

Сьогодні, 18 червня, у вівторок суд випустив під заставу колишнього прем’єр-міністра Таїланду Таксіна Чинавата.

Про це пише Reuters.

"Суд звільнив Таксіна під заставу в 500 000 бат (13 600 доларів США) за умови, що йому буде заборонено залишати країну без дозволу", – йдеться в рішенні суду.

Перед цим мільярдер звернувся до Кримінального суду Таїланду з проханням звільнити його під заставу незабаром після того, як генеральний прокурор офіційно висунув йому звинувачення відповідно до закону Таїланду про образу Його величності, який передбачає максимальне ув’язнення до 15 років за кожну вчинену образу королівської влади.

Таксін повернувся до Таїланду минулого року після 15 років самовільного вигнання після його усунення від влади в результаті військового перевороту.

Справа Таксіна є першою з чотирьох резонансних справ за участю ключових політичних діячів, які розглядаються сьогодні судами.Зокрема, також у справах фігурують деякі з найвпливовіших політиків Таїланду, включно з його нинішнім прем’єр-міністром.

Зокрема, Конституційний суд Таїланду проведе слухання у справі, поданій групою сенаторів, яка потенційно може призвести до звільнення прем'єр-міністра Сретти Тавісіна з посади за порушення закону при призначенні адвоката з судимістю до свого кабінету.

Цей же суд також розглядатиме справу про розпуск популярної опозиційної партії «Рух вперед» для її кампанії щодо внесення змін до королівського закону про образу після скарги Виборчої комісії.

Очікується, що сьогодні суд оголосить дату наступного слухання або винесення вироку цих справах.

Деталі справи Таскіна