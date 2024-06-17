Путін призначив заступниками нового міністра оборони РФ свою племінницю і сина експрем'єра Фрадкова

Загалом у Белоусова буде 12 заступників.

Новий російський міністр оборони Андрій Бєлоусов отримав двох заступників, які є родичами нинішнього і попереднього керівництва РФ, пише Meduza.

Так, російський диктатор Володимир Путін відповідним указом 17 червня призначив заступницею міністра свою двоюрідну племінницю Ганну Цівільову.

Цівільова торік у квітні очолила державний фонд із підтримки російських окупантів, її чоловік Сергій Цівільов до травня цього року керував Кемеровською областю, а потім став міністром енергетики Росії.

Інший заступник міністра оброни РФ - Павло Фрадков. Це син колишнього глави російського уряду Михайла Фрадкова. З 2021 року Фрадков-молодший був перший заступником керуючого справами президента.

Першим заступником Бєлоусова Путін призначив Леонід Горніна, який до цього був першим заступником очільника російського мінфіну.

Горнін куруватиме блок фінансового забезпечення російських збройних сил, Фрадков - управління майном, земельними ресурсами і будівництвом об'єктів для потреб Міноборони, а Цівільова - соціальне і житлове забезпечення окупантів.

Загалом у нового керівника російського міноборони буде 12 заступників, з них - два перший. Раніше було 10.