У Чехії на військовому полігоні стався вибух, є постраждалі

На військовому полігоні Лібава у Чехії стався вибух. Там здетонували боєприпаси. Є постраждалі.

Про це пише у соцмережі Х Чеська армія.

"Ми маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невизначені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі", – зазначено у повідомленні.

Також до ліквідації наслідків залучений рятувальний гелікоптер.

"Намагаємося надати допомогу якомога швидше, втручається рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається Військова поліція", – повідомили у Чеській армії.