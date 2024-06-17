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У Чехії на військовому полігоні стався вибух, є постраждалі

На полігоні здетонували боєприпаси.

У Чехії на військовому полігоні стався вибух, є постраждалі
Чеські військовослужбовці, фото ілюстративне
Фото: Lundák Petr, MAFRA

На військовому полігоні Лібава у Чехії стався вибух. Там здетонували боєприпаси. Є постраждалі. 

Про це пише у соцмережі Х Чеська армія.

"Ми маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невизначені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі", – зазначено у повідомленні.

Також до ліквідації наслідків залучений рятувальний гелікоптер. 

"Намагаємося надати допомогу якомога швидше, втручається рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається Військова поліція", – повідомили у Чеській армії. 

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