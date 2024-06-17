У Чехії на військовому полігоні стався вибух, є постраждалі

На військовому полігоні Лібава у Чехії стався вибух. Там здетонували боєприпаси. Є постраждалі.
Про це пише у соцмережі Х Чеська армія.
"Ми маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невизначені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі", – зазначено у повідомленні.
Також до ліквідації наслідків залучений рятувальний гелікоптер.
"Намагаємося надати допомогу якомога швидше, втручається рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається Військова поліція", – повідомили у Чеській армії.
Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby. Událost řeší Vojenská policie.— Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024