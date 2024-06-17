​Офіс президента з’ясовує, чи справді деякі країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру

Інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Саміті миру, який відбувся 15–16 червня у Швейцарії, перевіряється. Ці країни відображалися як підписанти документа під час міжнародної конференції.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

За його словами, українська сторона сьогодні зв’язуватиметься зі Швейцарією для того, щоб уточнити список підписантів. Радник наголосив, що комюніке залишається відкритим для приєднання країн.

"Ми сьогодні будемо зв’язуватися з колегами із Берна, ще раз проговорювати весь перелік країн, які приєдналися. Я особисто був присутній під час оголошення результатів щодо приєднання до комюніке, і ці країни були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилася пленарна сесія. Тому ми не поспішаємо з будь-якими висновками щодо того, які країни від’єдналися чи приєдналися. Комюніке залишається відкритим для приєднання будь-яких країн, і ми розраховуємо, що кількість його учасників буде тільки зростати", – заявив радник голови ОП.

Серед країн-учасниць Саміту миру були й такі, які одразу повідомили Україні та Швейцарії, що не готові приєднуватися до будь-якого документа, незалежно від змісту. Радник керівника ОП каже, що важливо, щоб країни так званої "Великої двадцятки" (G20) долучилися до мирного процесу.

"Напевно це пов’язано з специфікою певних політичних процесів всередині цих країн. Деякі країни прямо зазнавали тиску, і про це неодноразово говорив президент, як щодо участі в саміті, так і щодо приєднання до якогось фінального документа. Я впевнений у тому, що деякі країни, які були присутні і не приєдналися до комюніке, приєднаються пізніше. Навіть ті, які не були, зможуть приєднатися. Безумовно, нам було б важливо, щоб країни G20, які не приєдналися на сьогодні до комюніке, включилися в мирний процес. І те, що вони сьогодні не приєдналися до комюніке, не означає, що вони не будуть членами, учасниками мирного процесу в майбутньому", – сказав Бевз.

Серед країн, які підписали документ, є Словаччина та Угорщина, які під час ухвалення рішень Євросоюзу з українських питань часто висловлюють відмінну від спільної думки членів ЄС думку. Також під комюніке є підпис Туреччини.

Серед країн, які делегували своїх представників на Саміт, але не підписали комюніке, - Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Як повідомлялося, понад 80 держав і організацій наразі підписали комюніке Саміту миру. Перелік тих, хто підписав документ, і тих, хто ні, а також текст спільної заяви читайте у нашому матеріалі.