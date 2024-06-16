Більшість країн погодили спільне комюніке Глобального саміту миру. Текст і список підписантів

"Статут Організації Об’єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні".

Глави держав і члени делегацій залишають сцену після традиційного групового фото під час Саміту миру

Широка участь у Глобальному саміті миру демонструє, що війна в Україні не залишила байдужою міжнародну спільноту. Держави хочуть разом прокладати шлях до миру.

Перспективи та вихідні позиції країн є різними. Про це президентка Швейцарії Вісла Амгерд сказала на пресконференції з нагоди закриття установчого саміту миру.

"Більшість країн, які зібралися, погодили спільне комюніке", – сказала вона.

У сферах ядерної безпеки, продовольчої безпеки та людського виміру учасники погодилися, що кроки до розбудови довіри є можливими.

"У комюніке ми визначили чіткі рамки для цих трьох сфер, в який мають відбуватися наші подальші дискусії", – сказала вона.

Документ станом на зараз підписали Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бенін, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Кабо-Верде, Канада, Чилі, Коморські Острови, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Рада Європи, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Естонія, Європейська комісія, Європейська рада, Європейський парламент, Фіджі, Фінляндія, Франція, Гамбія, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірак, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кенія, Косово, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Республіка Корея, Румунія, Руанда, Сан Марино, Сан-Томе і Принсіпі, Сербія, Сінгапур, Словацька Республіка, Словенія, Сомалі, Іспанія, Сурінам, Швеція, Швейцарія, Східний Тимор, Туреччина, Україна, Велика Британія, США, Уругвай.

Не підписали 11 країн, зокрема Вірменія, Бразилія, Колумбія, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Таїланд, ОАЕ.

На сайті президента України вже опублікували повний текст комюніке. Наводимо його без змін:

"Саміт високого рівня про мир для України

Спільне комюніке про основи миру

Швейцарія, 15–16 червня 2024 року

Війна Російської Федерації проти України, що триває, продовжує спричиняти масштабні страждання людей та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для світу. Ми зібралися у Швейцарії 15–16 червня 2024 року, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України. Ми вкотре наголошуємо на резолюціях Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/1 від 02.03.2022 та A/RES/ES-11/6 від 23.02.2023 та підкреслюємо нашу відданість дотриманню міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй.

Цей Саміт був побудований на базі попередніх дискусій, які відбулися на основі Української формули миру та інших мирних пропозицій, що відповідають міжнародному праву, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй.

Ми глибоко цінуємо гостинність Швейцарії та її ініціативу прийняти Саміт високого рівня як вияв її твердої відданості сприянню міжнародному миру та безпеці.

У нас відбувся плідний, усебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення основи для всеосяжного, справедливого та стійкого миру на базі міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, у межах їх міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, і вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права.

Крім того, ми маємо спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

1) По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

2) По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв’язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.

Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.

3) По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.

Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін.

Статут Організації Об’єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні".

Головне про Саміт миру

Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.

Зеленський сказав, що об'єднати вдалося 101 країну та міжнародну організацію. За його словами, також є держави, які не беруть участі, але висловили зацікавленість. Комюніке саміту буде відкритим для підписання країнами, які не приїхали.

Україна розраховує, що Китай також долучиться до мирного процесу, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що Китай на саміті не присутній, але стежить за ним.

Стежила за ним і Росія – завдяки журналістам своїх ресурсів, які були допущені на саміт за вимогою швейцарської сторони.

Швейцарія в межах саміту запропонувала створити простір для прямих переговорів України з Росією. Президентка Віола Амгерд, яка приймала саміт, сказала, що якщо "ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють".

Президент Зеленський сказав, що "зараз тут немає Росії, тому що якби Росія була зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий".

Єрмак сказав, що спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн щодо миру в Україні може бути переданий представникам Росії. Це може відбутися вже на другому саміті. Його заступник, Ігор Жовква, уточнив, що прямих переговорів із росіянами в межах саміту бути не може – це навіть не обговорюється.

В межах заходу відбулося перше пленарне засідання саміту, де за одним столом зібралися лідери та високопосадовці різних країн, а також представники організацій. Під час виступів президент Франції Еммануель Макрон сказав, що миром не може стати українська капітуляція. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни. Польський президент Анджей Дуда поклав відповідальність за війну винятково на Росію, але закликав не забувати про роль Олександра Лукашенка. А фінський президент Стубб висловив точку зору, що Україна починає мирний процес із позиції сили.

Як виникла його ідея

У листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії. Вони містять 10 пунктів. Пропозиції назвали українською Формулою миру.

Цьогоріч узимку голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.

Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991. На першому саміті зусилля будуть сконцентровані довкола трьох пунктів формули: ядерної та продовольчої безпеки та обміну полоненими.