Єрмак: Україна відкрита до участі Китаю в мирному процесі

Україна відкрита до діалогу з Китаєм. Його представник був на другій зустрічі на рівні радників у Саудівській Аравія. На сьогоднішньому Глобальному саміті миру в Швейцарії Китаю немає.

Але він уважно слідкує за процесом, вважає голова Офісу президента Андрії Єрмак. Відповідну точку зору він висловив на полях саміту миру, передає кореспондентка LB.ua.

Він нагадав слова президента Володимира Зеленського, про те що якщо наші принципи справедливого миру, територіальної цілісності, гуманітарних питань та ядерної безпеки збігаються, то діалог буде.

"Ми вважаємо, що ми відкриті до того, щоб долучалися такі країни потужні, як Китай і так далі", – сказав Андрій Єрмак.