Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
ГоловнаСуспільствоВійна

Єрмак: Україна відкрита до участі Китаю в мирному процесі

За умови, що збігаються цінності. 

Єрмак: Україна відкрита до участі Китаю в мирному процесі

Україна відкрита до діалогу з Китаєм. Його представник був на другій зустрічі на рівні радників у Саудівській Аравія. На сьогоднішньому Глобальному саміті миру в Швейцарії Китаю немає.

Але він уважно слідкує за процесом, вважає голова Офісу президента Андрії Єрмак. Відповідну точку зору він висловив на полях саміту миру, передає кореспондентка LB.ua.

Він нагадав слова президента Володимира Зеленського, про те що якщо наші принципи справедливого миру, територіальної цілісності, гуманітарних питань та ядерної безпеки збігаються, то діалог буде.

"Ми вважаємо, що ми відкриті до того, щоб долучалися такі країни потужні, як Китай і так далі", – сказав Андрій Єрмак. 

  • Китай наполягав на тому, аби участь у першому саміті миру брала Росія. Україна таку можливість виключила, але вважає, що росіяни зможуть стати учасниками наступного саміту – після того, як їм передадуть напрацьовані спільно з союзниками пропозиції для встановлення справедливого миру.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies