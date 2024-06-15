На ТОТ Херсонщини окупанти формують спеціалізовані класи, у яких будуть готувати "поліцаїв"

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області на базі середніх шкіл російські окупанти формують спецкласи, у яких будуть готувати "поліцаїв".

Про це інформує Центр національного спротиву.

Як повідомляють в ЦНС, за вказівкою Кремля окупаційна влада намагається активно втілити в життя створення спеціальних класів "Росгвардії".

"Тут діти проходитимуть військові навчання і “патріотичне виховання”, яке ймовірно передбачатиме виправдання злочинів РФ. При закінчення спецкурсу "випускники" отримуватимуть первинне сержантське звання і виконуватимуть роботу “поліцаїв”, — ідеться в повідомленні.

Також у Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованій території Херсонщини перший такий клас буде відкрито вже з початку нового навчального року у Скадовську.

Відомо, що такі "спецкласи" діятимуть у кожній школі на окупованій території області.