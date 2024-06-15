На Донеччині екіпаж поліцейських потрапив під обстріл під час евакуації цивільних

Під час евакуації на Авдіївському напрямку екіпаж поліцейських "Білі янголи" потрапив під удар ворожого дрона, який влучив за 10 метрів від їх авто.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

З гуманітарною допомогою поліцейські приїхали до Желанного, де залишилось 116 жителів. У момент розвантаження допомоги неподалік лягли три керовані авіаційні бомби (КАБи).

Це селище постійно перебуває під обстрілом, були загиблі, тому місцеві живуть по підвалах, в одному – 20 осіб. Від запропонованої правоохоронцями евакуації мешканці поки відмовляються.

Під ворожий обстріл поліцейські потрапили у Новоселівці Першій, де тривають важкі бої.

"Смерть пройшла за 10 метрів: під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар дрона. Ворожий безпілотник цілив по поліцейському авто, в яке щойно сіла цивільна жінка. Лише завдяки щасливому випадку екіпаж і пасажирка залишились живі", — ідеться у повідомленні.

Екіпаж "Білих янголів" приїхав забрати 56-річну жінку, яка попросила порятунку, а коли жінка вже сиділа в авто, російські війська вдарили по цьому місцю дроном.

Правоохоронці також зазначили, що вони евакуювали і 90-річного чоловіка з села Вовче, якого доставили до родичів у Мирноград. Дорога додому теж виявилася непростою – вздовж траси вибухали бомби.