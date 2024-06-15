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На Донеччині екіпаж поліцейських потрапив під обстріл під час евакуації цивільних

Ворожий безпілотник цілив по поліцейському авто, в яке щойно сіла цивільна жінка.

На Донеччині екіпаж поліцейських потрапив під обстріл під час евакуації цивільних
Фото: скріншот

Під час евакуації на Авдіївському напрямку екіпаж поліцейських "Білі янголи" потрапив під удар ворожого дрона, який влучив за 10 метрів від їх авто.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

З гуманітарною допомогою поліцейські приїхали до Желанного, де залишилось 116 жителів. У момент розвантаження допомоги неподалік лягли три керовані авіаційні бомби (КАБи).

Це селище постійно перебуває під обстрілом, були загиблі, тому місцеві живуть по підвалах, в одному –  20 осіб. Від запропонованої правоохоронцями евакуації мешканці поки відмовляються.

Під ворожий обстріл поліцейські потрапили  у Новоселівці Першій, де тривають важкі бої.

"Смерть пройшла за 10 метрів: під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар дрона. Ворожий безпілотник цілив по поліцейському авто, в яке щойно сіла цивільна жінка. Лише завдяки щасливому випадку екіпаж і пасажирка залишились живі", — ідеться у повідомленні.

Екіпаж "Білих янголів" приїхав забрати 56-річну жінку, яка попросила порятунку, а коли жінка вже сиділа в авто, російські війська вдарили по цьому місцю дроном.

Правоохоронці також зазначили, що вони евакуювали і 90-річного чоловіка з села Вовче, якого доставили до родичів у Мирноград. Дорога додому теж виявилася непростою – вздовж траси вибухали бомби.

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