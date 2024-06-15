Росіяни будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк, — Андрющенко

По цій трасі з’єднується дорога з села Гранітного, яка є важливою для російської логістики з Ростова.

Російські окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з’єднується з трасою.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

"Росіяни будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк на ділянці, де дорога з с. Гранітного з’єднується з трасою. Гранітне стає головною логістичною артеріє при окупантах в забеспеченні ділянки фронту по точкам Волноваха - Вугледар - Курахівський напрям - Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам", — ідеться у повідомленні.

Позначили на карті (позначка 1 та помаранчевий шлях), про який міст мова. Червоним — бажаний маршрут (без моста). Позначка два — де будують укріплення та логістичні розв’язки (номер два)".

За словами Андрющенка, ці мости розв'язують питання російської логістики з Ростова.