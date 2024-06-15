Ворог за добу понад 400 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 437 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 10 населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"За добу окупанти 437 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

Російська армія вдарила ракетами по Запорізькому району, зокрема, завдала 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, 215 БПЛА різної модифікації атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

Крім того, 17 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку, 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Чарівного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.