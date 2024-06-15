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У тимчасово окупованому Генічеську росіяни розгорнули пересувні мобілізаційні пункти

У разі відсутності російського паспорта чоловіків забирають до мобілізаційних пунктів. 

У тимчасово окупованому Генічеську росіяни розгорнули пересувні мобілізаційні пункти
У тимчасово окупованому Генічеську росіяни розгорнули пересувні мобілізаційні пункти
Фото: slovoidilo.ua

Російська окупаційна адміністрація розгорнула пересувні мобілізаційні пункти у Генічеську Херсонської області.

Про це повідомляє рух “Жовта стрічка”.

Зазначається, що окупанти розгорнули пересувні мобілізаційні пункти у Генічеську на вулицях:

  • Центральна - поруч із ринком;
  • Миру - біля школи №1;

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Окупанти зупиняють чоловіків та перевіряють документи. У разі відсутності російського паспорта їх одразу забирають до мобілізаційних пунктів. 

При цьому росіяни не гребують використанням грубої фізичної сили.

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