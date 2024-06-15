У тимчасово окупованому Генічеську росіяни розгорнули пересувні мобілізаційні пункти

Російська окупаційна адміністрація розгорнула пересувні мобілізаційні пункти у Генічеську Херсонської області.
Про це повідомляє рух “Жовта стрічка”.
Зазначається, що окупанти розгорнули пересувні мобілізаційні пункти у Генічеську на вулицях:
- Центральна - поруч із ринком;
- Миру - біля школи №1;
Окупанти зупиняють чоловіків та перевіряють документи. У разі відсутності російського паспорта їх одразу забирають до мобілізаційних пунктів.
При цьому росіяни не гребують використанням грубої фізичної сили.