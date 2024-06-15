У тимчасово окупованому Генічеську росіяни розгорнули пересувні мобілізаційні пункти

У разі відсутності російського паспорта чоловіків забирають до мобілізаційних пунктів.

Російська окупаційна адміністрація розгорнула пересувні мобілізаційні пункти у Генічеську Херсонської області.

Про це повідомляє рух “Жовта стрічка”.

Зазначається, що окупанти розгорнули пересувні мобілізаційні пункти у Генічеську на вулицях:

Центральна - поруч із ринком;

Миру - біля школи №1;

Окупанти зупиняють чоловіків та перевіряють документи. У разі відсутності російського паспорта їх одразу забирають до мобілізаційних пунктів.

При цьому росіяни не гребують використанням грубої фізичної сили.