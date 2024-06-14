Росіяни вдарили по Куп’янщині, загинула мирна мешканка

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також обстрілом пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

“Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30”, - уточнили в Офісі генпрокурора.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Сьогодні, 14 червня, російські окупанти завдали авіаудару по с. Глушківка Купʼянського району Харківської області.

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