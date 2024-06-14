Росіяни вдарили по Куп’янщині, загинула мирна мешканка

Сьогодні, 14 червня, російські окупанти завдали авіаудару по с. Глушківка Купʼянського району Харківської області.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
“Попередньо, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30”, - уточнили в Офісі генпрокурора.
Внаслідок удару загинула 57-річна жінка.
Також обстрілом пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Російські війська атакували близько 15.00 14 червня село Богуславка на Харківщині. Авіаційний боєприпас влучив у житловий будинок. У результаті під завалами опинилося подружжя. Рятувальники деблокували потерпілих, у них виявили поранення.