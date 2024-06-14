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Очільник Укренерго попередив про погіршення ситуації в енергосистемі з наступного тижня

"В середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС", - попередив Кудрицький.

Очільник Укренерго попередив про погіршення ситуації в енергосистемі з наступного тижня
голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Наступного тижня, з 17 червня, ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього. 

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький

Кудрицький сказав, що є два фактори, через які неможливо уникнути відключень: зростання енергоспоживання через спеку і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС. 

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", - розповів очільник Укренерго.

Кудрицький зазначив, що ремонтну кампанію неможливо перенести, оскільки "паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти". 

"Тому ці речі дуже важко якось «посунути» в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС»", – додав голова правління НЕК.

  • 14 червня Укренерго повідомило, що у суботу збільшить відключення світла по Україні. У ремонт вийшов один енергоблок АЕС, а роботу сонячних електростанцій ускладнює хмарність.
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