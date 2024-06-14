Очільник Укренерго попередив про погіршення ситуації в енергосистемі з наступного тижня

"В середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС", - попередив Кудрицький.

Наступного тижня, з 17 червня, ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Кудрицький сказав, що є два фактори, через які неможливо уникнути відключень: зростання енергоспоживання через спеку і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня – ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", - розповів очільник Укренерго.

Кудрицький зазначив, що ремонтну кампанію неможливо перенести, оскільки "паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти".

"Тому ці речі дуже важко якось «посунути» в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС»", – додав голова правління НЕК.