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Україна і Євросоюз продовжать "транспортний безвіз" ще на рік

Дію "транспортного безвізу" продовжать до кінця червня 2025 року.

Україна і Євросоюз продовжать "транспортний безвіз" ще на рік
Фото: ukrinform.ua

Україна та Євросоюз незабаром продовжать дію "транспортного безвізу" ще на рік — до кінця червня 2025 року.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

"Україна та Євросоюз незабаром пролонгують дію «транспортного безвізу» на строк до кінця червня 2025 року. Сьогодні Уряд схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського щодо визначення уповноважених осіб на підписання цієї угоди", — повідомив Шмигаль.

Зокрема, після продовження "безвізу" водії  зможуть і надалі виконувати бездозвільні двосторонні перевезення. Такий крок також є стимулом для українських виробників. 

"Минулого року експорт автотранспортом до Євросоюзу зріс орієнтовно на 30% порівняно з 2021 роком. Лібералізація також пришвидшує імпорт товарів і комплектувань, потрібних вітчизняному бізнесу", — написав Шмигаль. 

Транспортний безвіз між ЄС та Україною

  • Україна підписала підписала з ЄС угоду "транспортний безвіз", вантажні перевезення автомобільним транспортом, у червні 2022 року. У вересні її затвердив Зеленський, а у листопаді ратифікував Європарламент. Проте угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур.
  • "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС були створені як альтернатива судноплавним маршрутам Чорного моря, після того, як українські порти України були заблоковані Росією. Це дозволило додатковим вантажівкам перевозити життєво важливі вантажі в Україну.
  • Підписаний документ спростив визнання водійських документів українців. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Також дійсні сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС.
  • Проте «транспортний безвіз» призвів до протестів з боку польських перевізників у листопаді 2023 року. Зрештою, Польща забажала внести зміни до угоди між Україною та ЄС.
  • У березні Європейська комісія запропонувала продовжити дію транспортної угоди із Україною до кінця 2025 року, проте із урахуванням деяких змін. 
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