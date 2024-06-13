Apple знову стала найдорожчою компанією у світі

Компанія Apple вперше за 5 місяців повернулася на чільну позицію у списку найдорожчих бізнесів планети. Завдяки підняттю вартості акцій на 4% до рекордних 215,04 долара "яблучна" корпорація обігнала Microsoft. Тепер вона оцінюється у 3,24 трильйона доларів.

Як пише Reuters, стрибку вгору сприяла презентація програмних рішень Apple щодо впровадження штучного інтелекту, яка відбулася у понеділок. Експерти переконані, що інтеграція з ChatGPT та додавання власного ядра Apple Intelligence у новій версії операційних систем зможе суттєво збільшити обсяг продажів iPhone.

Якщо раніше "яблучні" сприймалися як аутсайдери ШІ-перегонів серед "великої трійки" з Google та Microsoft, то тепер, як пишуть експерти ринку, "усі питання вирішено".