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Apple знову стала найдорожчою компанією у світі

Презентація рішень щодо штучного інтелекту дозволила яблучній компанії злетіти у ринковій вартості.

Apple знову стала найдорожчою компанією у світі
Фото: EPA/UPG

Компанія Apple вперше за 5 місяців повернулася на чільну позицію у списку найдорожчих бізнесів планети. Завдяки підняттю вартості акцій на 4% до рекордних 215,04 долара "яблучна" корпорація обігнала Microsoft. Тепер вона оцінюється у 3,24 трильйона доларів. 

Як пише Reuters, стрибку вгору сприяла презентація програмних рішень Apple щодо впровадження штучного інтелекту, яка відбулася у понеділок. Експерти переконані, що інтеграція з ChatGPT та додавання власного ядра Apple Intelligence у новій версії операційних систем зможе суттєво збільшити обсяг продажів iPhone.

Якщо раніше "яблучні" сприймалися як аутсайдери ШІ-перегонів серед "великої трійки" з Google та Microsoft, то тепер, як пишуть експерти ринку, "усі питання вирішено".

  • Ще кілька тижнів тому Apple поступалася не лише Microsoft, але й NVIDIA - розробник чипів на невеликий час став першою з 2007 року корпорацією із Силіконової долини США, який випереджав "яблучників".
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