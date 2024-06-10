У Британії запускають першу клініку, якою керуватиме штучний інтелект. Перші випробування більш ніж вдалі

Цифрову клініку , якою керуватиме штучний інтелект, відкриють от-от у Великій Британії . На цей крок пішли заради того, аби зменшити списки очікування в пацієнтів до фізіотерапевтів, яких не вистачає.

онлайн-прийом через ШІ буде доступний офіційно у Британії до цифрового фізіотерапевта

Це буде перша фізіотерапевтична клініка Національної служби здоров'я (NHS) з ШІ, яку відкривають для скорочення часу очікування на тлі зростаючого попиту та нестачі персоналу, пише The Guardian.

Нова платформа забезпечуватиме автоматизовані відеосеанси у день звернення пацієнта з цифровим фізіотерапевтом.

Буде додаток, який реагуватиме на інформацію, яку дасть пацієнт, у режимі реального часу.

Це перша платформа такого роду, офіційно схвалена як постачальник медичних послуг. Пацієнти, які потребують фізіотерапії для таких проблем як біль у спині, можуть скерувати на платформу Flok Health через місцеву громаду або сімейного лікаря. Або вони самі можуть звернутися.

Послуга спрямована на надання швидшої допомоги та скорочення часу очікування та тиску на клініцистів, кажуть її автори.

Списки очікування на лікування проблем опорно-рухового апарату, таких як біль у спині, шиї та колінах, зросли в країні на 27% із січня минулого року. За даними NHS, щороку у Британії через ці проблеми втрачається понад 30 мільйонів робочих днів, і на них припадає до 30% консультацій сімейних лікарів.

Однак така ініціатива має й критику. Деякі представники галузі кажуть, що штучний інтелект ще не може відтворити навички підготовленого фізіотерапевта, і що лікування потребує нюансів через складність випадків.

При цьому спільнота фізіотерапевтів Британії заявила, що кількість фізіотерапевтів в системі не встигає за попитом з боку старіючого населення Британії, яке дедалі більше має ожиріння.

«Штучний інтелект має величезний потенціал як доповнення до роботи фізіотерапевтів. Однак ШІ ще не може відтворити клінічне судження та навички фізіотерапевта, який має бути зареєстрований у державному регуляторі, Раді професій із охорони здоров’я та догляду», – прокоментував керівник відділу медичної інформатики CSP Юан МакКоміскі. Він додав, що наразі рано казати, наскільки штучний інтелект може забезпечити ухвалення клінічних рішень.

Співзасновником Flok є лікар і колишній професійний веслувальник Фін Стівенсон. Він каже, що перші результати випробувань ШІ-клініки ефективні.

У серії тримісячних пілотних досліджень з травня по грудень 2023 року понад 1000 співробітників NHS, які мають болі в спині, самостійно звернулися до ШІ-фізіотерапевта для лікування. Усі опитані з пілотної програми сказали, що їхній досвід роботи з Флоком був принаймні еквівалентним відвідуванню фізіотерапевта, а 57% пацієнтів сказали, що вважають досвід з ШІ кращим.

Стівенсон сказав: «Наша технологія означає, що кожен пацієнт отримує постійний індивідуальний досвід і шлях догляду на основі їхніх відгуків, симптомів і прогресу. Це як структурований відеодзвінок із фізіотерапевтом, але наша сторона розмови збирається на серверах». Він додав, що пацієнтам «стає все важче» отримати доступ до фізіотерапії, «залишаючись страждати від болю, часто не в змозі продовжувати повсякденну роботу».

Як працює ШІ-фізіотерапевт

Спочатку для оцінки симптомів ШІ проводить початкове відеооцінювання. Після схвалення лікування пацієнти отримують щотижневі відеозаписи. Цифровий фізіотерапевт призначає вправи та методи лікування болю, відстежує симптоми та коригує лікування.

Понад 80% учасників повідомили, що їхні симптоми покращилися під час лікування платформою. Дані випробувань у лікарнях Кембриджського університету показали, що цифрова клініка допомогла скоротити час очікування на фізіотерапію. А після завершення пілотного проєкту списки очікування на особисті прийоми для лікування опорно-рухового апарату зросли більш ніж на 50%.

Flok є першим і наразі єдиним офіційний цифровим постачальником таких послуг. Використовує автоматизований процес, щоб визначити, чи може пацієнт миттєво отримати доступ до фізіотерапевтичних прийомів, чи його перенаправляють до іншої служби, наприклад NHS або до сімейного лікаря. Наразі Флок не отримував повідомлень про пропущені червоні прапорці під час випробувань.

Запуск клініки штучного інтелекту запланований разом із першими партнерами NHS цього літа, хоча конкретні дати ще не назвали.