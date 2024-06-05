Диванчики та стійка реєстрації. Цього, як кажуть медики , цілком достатньо. Я тут, щоб показати вам залаштунки місця, де лікарі мають блискавично визначати діагнози, а пацієнти швидко отримувати допомогу.

Світле просторе приміщення з яскравими вкрапленнями помаранчевих каталок. Кілька кабінетів-оглядових, КТ, МРТ, блок на три ліжка для аналізів та додаткових обстежень. Автомат з напоями та їжею.

Класичного лікарняного запаху немає. Натомість з кав'ярні поліклініки долітає легкий аромат кави з корицею.

«Робота тут – найцікавіша»

Вхідні двері відкрилися: двоє лікарів везуть на вулицю пацієнта на ліжку:

– Ми на прогулянку, – відповів один з лікарів на мій здивований погляд.

Будівля лікарні дев’ятиповерхова: на першому поверсі приймальне, на інших – вузькопрофільні відділення зі стаціонарами. Звідти й возять гуляти.

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний

З оглядової виходить черговий лікар приймального відділення Віталій Бібіков. Його рухи швидкі, в очах чортики. Сьогодні він має час для розмови:

– У понеділок було близько 20 пацієнтів – це дуже багато. Кілька людей з підозрою на інфаркт. Також звертались з гострою алергічною реакцією, ГРВІ, сепсисом. Бувають дуже різні скарги, і наше завдання – зрозуміти, що саме сталося і надати допомогу?...

Віталій прийшов сюди п'ять років тому:

Ніхто не хоче бути лікарем приймального відділення: це надскладно. Та я погодився на цю посаду і не жалкую: виявилося, що робота тут найцікавіша. Постійний екшн!

Фото: Євген Задорожний Завідувач Віталій Бібіков

Іноземні пацієнти та українець з малярією

У хол заходять двоє: молода дівчина з рудими кучерями і підтягнутий чоловік в роках. Через кілька хвилин за ним закривається шторка: його оглядає лікар. Дівчина чекає:

– Він американець. Колишній військовий. Тут з першого дня великої війни: вчить наших стрілецькій справі. Годину тому впав, бо запаморочилося в голові… Буде обстеження.

Віталій пильно стежить за процесом – сьогодні не його зміна, але це уже професійне:

До нас часто звертаються іноземці. Зараз в Україні багато волонтерів з Бразилії, В\'єтнаму. Але екзотику нам якось привіз українець: малярію.

Фото: Євген Задорожний Віталій Бібіков у холі відділення

На дивані приймальної влаштовується ще одна пара іноземців. Вона у цивільному, він у військовій формі. Чути англійську з британським акцентом. Вони виглядають стривоженими. До Віталія підходить лікар, що оглядав їх:

– Підозра на гострий коліт. Хоча я не бачу хірургії.

Віталій призначає додаткове обстеження і з усмішкою знову повертається до мене:

– Знаєте, я не обирав професію. У родині всі лікарі, крім мами: вона медсестра. Але голова сім'ї вона. Тому якщо вона вірить у народну медицину – ми слухняно ставимо банки (Сміється) З пацієнтами теж не сперечаємося: хочуть парити ноги – хай парять. Разом з прийомом ліків доказової медицини. Тільки якщо народні методи шкодять здоров'ю – ми повідомляємо про це.

Часто пацієнти не знають, що з ними:

– Якось дівчина прийшла, каже: «У мене інсульт». Перевірили – нема. Обстежили повністю: проблема була по гінекології. Вона просто забула сказати, що крім головокружіння, ще й живіт болить.

Фото: Євген Задорожний Віталій Бібіков

Фото: Євген Задорожний

Несправний термометр о другій ночі

В приймальному відділенні немає нічого статичного. Лікарі, медсестри та пацієнти в постійному русі. Пацієнт не затримується тут надовго: максимум 3 години, але це рідкість. Далі його оформлюють у стаціонар або відпускають додому. Спочатку оглядає старший зміни. Далі передає в турботливі руки медсестер на аналізи або просить спуститися для консультації профільного спеціаліста.

Один з них якраз тут. Це терапевт Ярослав Власенко:

– Маю не більше 10 хвилин, – одразу каже мені. – Багато пацієнтів. Я давно працюю, і можу по людини одразу визначити, у якій ділянці проблеми. Якщо криво стоїть – живіт або спина. Якщо рівно, але в очах страх – серце.

Фото: Євген Задорожний терапевт Ярослав Власенко

Терапевт – лікар, який багато говорить з пацієнтами:

– Я трохи психолог. Іноді людину треба просто вислухати, і їй стане легше. Багато випадків, коли начитуються в інтернеті та лякаються. В мережі багато правильної інформації, це правда. Але найчастіше там описані найскладніші випадки. А про легкі – ані слова. Частіше ж в житті ми стикаємося саме з легкими.

Ярослав радить одразу йти до лікаря, не чекати та не соромитись:

Є поради на сайтах: як відрізнити невралгію від болю в серці. Не беріть на себе цю відповідальність – її візьму я, бо я лікар. Бувають, звісно, смішні випадки. Якось о 2 ночі приїхала сімейна пара: термометр показав, що у них температура тіла 34,1 градус. Виявилось, що просто погано прочитали інструкцію до градусника. Буває.

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний

З руки стирчить болгарка

Терапевт перепрошує і повертається до роботи. Тим часом мені щастить: є хвилинка у травматолога Богдана Рижкова. Високий, статний. Погляд, від якого мурахи шкірою:

Приходить до мене чоловік, а у нього з руки стирчить болгарка, – з захватом згадує травматолог. – Сміється і плаче одночасно. Люблю свою роботу. Врятували людину, звісно.

Фото: Євген Задорожний Травматолог Богдан Рижков

Богдан розділяє травми на дві умовні категорії:

– Перша – спортивні. Можуть сім'ями приходити, один за одним: приміром, оперувати меніск. У спортивних ще сезонність є: велосипед влітку, лижі взимку. Друга категорія – “диванні травми”. Йшов вдома, не помітив кут табуретки чи перечепився через кота.

Фото: Євген Задорожний У кабінеті у травматолога

Фото: Євген Задорожний

Мухомори та гриб Веселка

Мою журналістську активність помічає медсестра Наталія Бєлявська. Підходить, спостерігає. Наважується. Підходить та ділиться цукерками:

– Візьміть, смачні, – каже широко усміхаючись. – Спитайте і мене щось.

Наталія проводить різні маніпуляції: ставить катетери, бере аналізи. Якось на її зміні привезли хлопців з отруєнням:

Двоє пацанів. Спортсмени. Їм хтось порадив мікродозинг мухоморів для кращих результатів: по шматочку шоколадки з цим грибом. Вони з’їли по плитці… Один у відключці, другий одночасно кричав на нас і молився.

Фото: Євген Задорожний Медсестра Наталія Бєлявська

З нетрів клініки до нас знову вибігає Віталій:

– Ще у нас тут була ситуація «гриб Веселка». Пацієнт тривалий час приймав цей гриб від… виразки. І впав в ступор, ні на що не реагував. Ми його прийняли, поклали в неврологію, поставили крапельницю. Через п'ять годин мені медсестри кажуть: втік. Тепер я всім кажу, що вмію лікувати інтоксикацію грибом Веселка. (Сміється)

Фото: Євген Задорожний Завідувач Віталій Бібіков

Інша медсестра забирає Наталію: потрібно взяти аналізи у іноземного волонтера, який тут з кучерявою дівчиною. Наталія бере його під руку та веде у кабінет. На руці американського військового татуювання: прапор України.

Ділдо, баклажани та дезодоранти

Після операції у приймальне відділення спускається хірург “Добробуту” Олег Пенкальський. Він зосереджений та трохи втомлений. Сьогодні старший на зміні:

– Буду відволікатися на телефон, бо зараз маю ухвалювати рішення за всіх хірургів… Так, слухаю, – дзвінок не змусив себе чекати. – Призначайте планову операцію та консультацію хірурга-онколога.

Фото: Євген Задорожний хірург Олег Пенкальський

Олег виконує різні операції. До кожної ставиться серйозно:

– Навіть апендицит – не рядова операція. Кожен випадок є унікальним.

Часто хірург має справу з інородними предметами в тілі людини:

Ковтають різне, переважно риб\'ячі кістки. Ще булавки, голки, леза для бритв. Таке саме не вийде, бо ризик пошкодити органи. Так опиняються у мене на столі. Але я не ріжу. Ріжуть у підворотнях. Я оперую… Обрав цю спеціалізацію, бо вона дуже цікава. Хоч і складна.

Ті, хто не розрахував свої сили у мастурбації, також потрапляють до Олега:

– Огірки. Баклажани. Засунути можна, а витягти – не завжди. Всередині людини вони стають м'якими… Операція не завжди потрібна. Просто дістати звідти – це теж до мене. Парфуми, дезодоранти, баночки з інтимною змазкою. Ділдо, звісно. Туди увійшло – назад ніяк.

Фото: Євген Задорожний

Знову з'являється Віталій і широко розводить руки в сторони:

Отакий ділдо дістали одного разу. Навіть під час війни люди продовжують… І це добре. Значить, їм хочеться. Життя триває.

Віталій змінив медичну форму на футболку та джинси: тепер його не відрізниш від звичайного перехожого. Він прощається з нами та йде у місто. Бажає мені гарного вечора та не бажає колегам гарної зміни: погана прикмета.

На диванчику чекають результатів обстеження волонтер з США та дівчина з рудими кучерями. Вона засмучена. Він підбадьорює її та жартує. Вона сміється.

Озираючись, в хол входить мама з дворічною дитиною. Приймальне відділення клініки «Добробут» готове їм допомогти.

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний

Фото: Євген Задорожний