«Викликайте швидку»: у Житомирської райлікарні відмовилися допомагати жінці, якій стало зле біля території клініки

Про це Суспільному розповіла житомирянка Олена Іванова.

25 травня Іванова їхала в автобусі, коли пасажирці поруч стала зле. Олена вийшла разом із нею біля райлікарні. Залишила жінку на зупинці, а сама побігла у лікарню за допомогою.

«Мені відповіли, що не можуть надати першу медичну допомогу, тому що не можуть покинути територію закладу. Сказали, що у них уже був випадок, коли хтось з персоналу вийшов за територію і потім отримав якесь стягнення за це. Сказали, аби я викликала швидку», — сказала Іванова.

Меддиректор з хірургічної роботи та невідкладної допомоги Житомирської райлікарні Андрій Мирончук заявив, що того дня в лікарні був один черговий лікар і він не міг покинути територію лікарні: «Будь-яка людина не може покинути своє робоче місце, тим паче коли це черговий лікар, який один на всю лікарню, де 205 пацієнтів».

Івановій таки довелося викликати «швидку», хоча поруч була лікарня. За її словами, бригада їхала на виклик пів години. Жінку шпиталізували до першої міської лікарні.

«Я телефонувала декілька разів до оператора, вже і сварилася, чому так довго. Я пояснювала, що людині погано, вона лежить на лавці, не може йти самостійно. Мені відповіли, що бригада вже виїхала, але затори й таке інше», — каже Олена.

Меддиректор центру екстреної медицини та медицини катастроф області Віктор Гриньов заперечує такий термін прибуття «швидкої», посилаючись на внесені дані в електронну систему закладу: «Маємо враховувати, що це був вихідний, викликів було багато, на 30% більше, ніж зазвичай, але найближча бригада була одразу направлена. Це було за межами міста, є певна відстань. Я подивився по карті, найближча бригада була за 17 хвилин їзди від цього місця. Але з сиренами, трохи з перевищенням швидкості, наша бригада приїхала за 16 хвилин».

За словами юриста Романа Гуртовенка, відповідно до Кодексу законів про працю та посадових інструкцій медиків, покидати своє робоче місце у робочий час лікарі не можуть: «Внутрішні документи, статути, посадові інструкції не передбачають можливості лікарю відлучатися для надання медичної допомоги поза межами закладу. Для надання екстреної медичної допомоги функціонує та ж сама екстрена медична допомога, тобто «швидка» допомога».

За словами медичного директора першої міської лікарні Андрія Волкова, 28 травня жінку виписали додому.