Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти

З 2023 року в Національній службі здоров'я посилилася робота з базами даних. Це запустило зокрема інтеграцію електронної системи охорони здоров'я з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

Це дозволило побачити, скільком померлим людям надавали спеціалізовану меддопомогу.

Про це в в інтерв’ю LB.ua розповіла голова служби Наталія Гусак.

«У 2023 році в електронній системі охорони здоров'я виявили 53 645 померлих пацієнтів, у 2024 році — 9 392. За два роки це 63 037. Суми перерахованих коштів за спеціалізовану медичну допомогу у 2023 році — 8,5 млн грн. За 2024 рік, станом на зараз, перераховано 4,6 млн грн. Частину із цих коштів уже повернуто, частина — в претензійній роботі. Одразу направили інформацію у правоохоронні органи», – сказала очільниця НСЗУ..