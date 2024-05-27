Гіпотонія: неочевидний противник здоров'я

Гіпотонію можна зустріти набагато рідше, ніж гіпертонію, але це захворювання не менш підступне і може призвести до серйозних ускладнень. У цій статті ми вивчимо симптоми гіпотонії, причини та можливі наслідки для здоров'я.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Гіпотонія (артеріальна гіпотензія) – це патологічний стан, що характеризується зниженням артеріального тиску, у порівнянні із нормальними показниками. Нормою вважається співвідношення систолічного (верхнього) і діастолічного (нижнього) тиску 120/80 мм.рт.ст. Гіпотонія діагностується кардіологами при артеріальному тиску 90/60 мм.рт.ст. і нижче.

Падіння артеріального тиску може призвести до інфаркту або інсульту. Різке падіння артеріального тиску можна розпізнати за такими симптомами: запаморочення, погіршення зору, зниження концентрації уваги, непритомність, прискорене поверхневе дихання, нудота, холодний липкий піт, блідість шкірних покривів, сонливість, спрага.

Хронічна гіпотонія проявляється у тренованих спортсменів, а також може бути спадковою.

Первинна (ідіопатична або есенціальна) гіпотензія є самостійним захворюванням, пов'язаним з вегетативною периферичною нейропатією. Це форма неврозоподібного захворювання судинних центрів, при якій нерви, що виробляють сигнали між мозком, серцем і кровоносними судинами, пошкоджуються неврологічними розладами. Вони називаються вегетативними нейропатіями. Психоемоційне перенапруження і стрес є основними причинами розвитку первинної гіпотонії.

Вторинна артеріальна гіпотензія виникає на тлі інших захворювань, таких як важкі інфекції, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, хвороба Аддісона, ендокринні порушення, остеохондроз, виразка шлунка, пухлини, серцева недостатність, алкоголізм та інші, а також при прийомі деяких лікарських препаратів.

Ортостатична або постуральна гіпотензія - це стан падіння артеріального тиску в судинах головного мозку, викликане різкою зміною положення людини. Цей синдром може супроводжуватися тимчасовим відчуттям запаморочення або непритомності і більш виражений у зневоднених людей, високою температурою тіла (наприклад, після прийняття гарячої ванни), тих, хто довго лежить або сидить.

Якщо ви не відчуваєте себе комфортно при низькому тиску, потрібно його підвищити. Адже гіпотонія призводить до того, що ваш мозок страждає від недостатнього кровообігу, а значить, є ризик ішемічного інсульту.

Найбільш поширеними причинами гіпотонії є:

• порушення роботи серцево-судинної системи;

• анемії різного генезу;

• крововтрата (виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, маткові кровотечі, травми, захворювання печінки);

• зниження функціональної активності щитовидної залози, виснаження надниркових залоз;

• сильне зневоднення;

• травми – хребта або черепа;

• захворювання – цироз печінки, гіпоглікемія, ураження щитовидної залози та ін.;

• надмірні фізичні та психологічні перевантаження;

• тривалий стрес;

• інтоксикація організму;

• інфекційні захворювання.

Підсумовуючи, гіпотонія - це стан, який вимагає уваги та розуміння. Незважаючи на те, що вона зустрічається рідше, ніж гіпертонія, наслідки можуть бути не менш серйозними, включаючи ризик інфаркту та інсульту. Розуміючи причини та симптоми, ми можемо краще контролювати цей стан та запобігати його негативним наслідкам.

У наступній статті мова піде про особливості харчування людей з гіпотонією. Правильне харчування може зіграти ключову роль в управлінні цим станом, і ми розглянемо, які продукти і харчові звички можуть допомогти підтримувати нормальний кров'яний тиск і забезпечити організм всім необхідним для його здоров'я і благополуччя.