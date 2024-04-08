Ростуть гіпертензії, інфаркти та інсульти: НСЗУ показала тренди в хворобах українців

В Україні більшає людей з гіпертензією, хворобою серця, шлунка, діабетом, остеохондрозом та неврологічними захворюваннями. Ростуть інфаркти та інсульти.

Такими є тренди серед найпоширеніших діагнозів, які встановлювали сімейні лікарі України упродовж 2021-2023 років, показує електронна система охорони здоров'я. Ці дані LB.ua отримав у відповідь на запит до Національної служби здоров’я.

За даними ЕСОЗ, більшає пацієнтів за такими поширеними діагнозами:

Гіпертонія неускладнена виросла на 45%, а з ускладненнями – на 35% Ішемічна хвороба серця зі стенокардією виросла на 31%, без стенокардії – на 28,8% Остеохондрозу побільшало на 33% Розладу шлунка – на 24,6% Інсулінонезалежний цукровий діабет (тобто набутий за життя) виріс на 22,7% А неврологічні захворювання – на 15,8% Травми опорно-рухової системи зросли на 16% порівняно з 2022 роком. У 2021 році цей діагноз не входив у топ-20 діагнозів.

Також є ріст інсультів (+11,6 %) та інфарктів (+17,2 %) на спеціалізованому рівні, тобто в лікарнях. Між гіпертензією та інфарктами-інсультами є чіткий зв’язок. Підвищений тиск є фактором ризику інфаркту чи інсульту. Наприклад, гіпертензія призводить до збільшення ризику інсульту у віці до 80 років у 2-4 рази.

Випадки інсульту:

2021 рік: 119 06

2022 рік: 121 270

2023 рік: 132 926

Судячи з даних, частина українців отримувала упродовж року повторний інсульт – близько 6 тисяч на рік. Найбільша різниця зафіксована за останні роки в 2023-му – 124 448 пацієнтів на 132 926 випадків інсульту. Ймовірно, понад 8 тисяч українців отримали інсульт повторно.

Схожа ситуація з інфарктами:

2021 рік: 37 953 випадків

2022 рік: 39 689

2023 рік: 44 509.

Судячи з даних, близько 3 тисяч пацієнтів упродовж року мали повторний інфаркт. В 2023-му повторних випадків теж побільшало - майже 4000.