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Ростуть гіпертензії, інфаркти та інсульти: НСЗУ показала тренди в хворобах українців

В Україні більшає людей з гіпертензією, хворобою серця, шлунка, діабетом, остеохондрозом та неврологічними захворюваннями. Ростуть інфаркти та інсульти.

Ростуть гіпертензії, інфаркти та інсульти: НСЗУ показала тренди в хворобах українців
Фото: Макс Требухов

Такими є тренди серед найпоширеніших діагнозів, які встановлювали сімейні лікарі України упродовж 2021-2023 років, показує електронна система охорони здоров'я. Ці дані LB.ua отримав у відповідь на запит до Національної служби здоров’я.

За даними ЕСОЗ, більшає пацієнтів за такими поширеними діагнозами:

  1. Гіпертонія неускладнена виросла на 45%, а з ускладненнями – на 35%
  2. Ішемічна хвороба серця зі стенокардією виросла на 31%, без стенокардії – на 28,8%
  3. Остеохондрозу побільшало на 33%
  4. Розладу шлунка – на 24,6%
  5. Інсулінонезалежний цукровий діабет (тобто набутий за життя) виріс на 22,7%
  6. А неврологічні захворювання – на 15,8%
  7. Травми опорно-рухової системи зросли на 16% порівняно з 2022 роком. У 2021 році цей діагноз не входив у топ-20 діагнозів.

Також є ріст інсультів (+11,6 %) та інфарктів (+17,2 %) на спеціалізованому рівні, тобто в лікарнях. Між гіпертензією та інфарктами-інсультами є чіткий зв’язок. Підвищений тиск є фактором ризику інфаркту чи інсульту. Наприклад, гіпертензія призводить до збільшення ризику інсульту у віці до 80 років у 2-4 рази. 

Випадки інсульту:

  • 2021 рік: 119 06
  • 2022 рік: 121 270
  • 2023 рік: 132 926

Судячи з даних, частина українців отримувала упродовж року повторний інсульт – близько 6 тисяч на рік. Найбільша різниця зафіксована за останні роки в 2023-му – 124 448 пацієнтів на 132 926 випадків інсульту. Ймовірно, понад 8 тисяч українців отримали інсульт повторно.

Схожа ситуація з інфарктами:

  • 2021 рік: 37 953 випадків
  • 2022 рік: 39 689
  • 2023 рік: 44 509.

Судячи з даних, близько 3 тисяч пацієнтів упродовж року мали повторний інфаркт. В 2023-му повторних випадків теж побільшало - майже 4000.

  • Нагадаємо, за прогнозами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні за кілька років зросте кількість онкологічних та серцево-судинних захворювань, оскільки війна біологічно "зістарить" людей.
  • За оцінками співзасновника Українського центру охорони здоровʼя Павла Ковтонюка, в України лишається всього 5 років, аби перебудувати медичну систему від нові виклики і потреби українців.
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