Через війну інсульти "помолодшають" на 10-15 років, - МОЗ

Цьогод року кількість інсультів в країні збільшилась на 16%

У 2023 році кількість інсультів в Україні збільшилась на 16%. Очікується, що через війну інсульти "помолодшають" орієнтовно на 10-15 років.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

МОЗ разом із Нацслужбою здоров'я провели моніторинг якості, кількості та структури медичних послуг, які надали хворим на інсульт лікарні, законтрактовані НСЗУ за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті". На сьогодні таких медичних закладів 229.

"За останні два роки вдалося чимало зробити. Однак залишаються і проблеми, велика частина яких пов’язана з прогалинами у менеджменті медичних закладів. Наразі більшість із них перебуває в комунальній власності, тому безпосередньо впливати на їх керівництво я не можу. Проте не можу і залишатись осторонь. Тому буду звертатись до голів обласних рад з відповідними пропозиціями про зняття певних керівників з займаних посад", - розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медзакладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту.

Так, за останні два роки було закуплено високотехнологічне обладнання для діагностики та лікування, зокрема, ангіографи.

Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації. Міністр звернув увагу керівництва медзакладів на необхідність ефективних закупівель тромболітичних лікарських засобів, своєчасного здійснення діагностичних заходів та ендоваскулярного втручання.

Також керівництву лікарень доручено провести роз’яснювальну роботу з лікарями щодо своєчасного інформування пацієнтів про можливість реабілітації після проведення лікування інсульту.

Нагадаємо, в 2020 році Кабмін додав 2,3 млрд гривень лікарням, які не готові до реформи, і підвищив тарифи на лікування інсульту та інфаркту.