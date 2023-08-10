Він зустрівся з главою ПЦУ Епіфанієм та Президентом Володимиром Зеленським і побував у Києво-Печерській лаврі.

В Україну прибув представник Вселенського патріарха Варфоломія, митрополит Халкедонський Еммануїл.

Про це повідомляють Офіс Президента і пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

Еммануїл прибув на запрошення предстоятеля ПЦУ Епіфанія та Президента Володимира Зеленського. Представник Вселенського патріарха зустрівся з Епіфанієм у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Тут біля Стіни пам’яті, присвяченої загиблим за Україну бійцям, митрополит Еммануїл у співслужінні братії монастиря відправив литію. Також Халкедонський митрополит відвідав Києво-Печерську лавру.

Фото: Пресслужба Київської митрополії ПЦУ

Фото: Пресслужба Київської митрополії ПЦУ

Під час зустрічі відбулася телефонна розмова між главою ПЦУ та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Представник патріарха на зустрічі з Володимиром Зеленським передав вітання від Варфоломія і запевнив у підтримці.

"Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського Патріархату", – зазначив митрополит Еммануїл.

Зеленський передав Вселенському патріарху запрошення відвідати Україну.

Фото: ОПУ

Під час розмови сторони приділили увагу духовній незалежності України, формулі миру, а також питанню повернення дітей, незаконно депортованих із України.

Нагадаємо, раніше Вселенський патріарх засудив російське вторгнення і назвав війну в Україні "диявольською, яку породила неправда".Це Варфоломій сказав під час зустрічі з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм у Константинополі.

Минулого місяця Президент Зеленський, перебуваючи з візитом у Туреччині, зустрівся з Варфоломієм. Тоді теж ішлося про реалізацію формули миру та повернення українських дітей, яких окупанти вивезли в Росію.