“Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон, аби розтягнути польські війська

ПВК “Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон з Польщею, аби розтягнути польські війська.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Вагнерівці імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі.

Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону, повідомляє місцеве підпілля.

Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч польських солдатів.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв про ймовірність застосування ПВК “Вагнеру” для імітації діяльності у межах інформаційної операції РФ з тиску на населення країн Європи.