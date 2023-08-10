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“Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон, аби розтягнути польські війська

Близько 250 бойовиків здійснювали маневри.

“Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон, аби розтягнути польські війська
Фото: Центр наспротиву

ПВК “Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон з Польщею, аби розтягнути польські війська.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Вагнерівці імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі.

Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону, повідомляє місцеве підпілля. 

Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації.

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Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч польських солдатів.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв про ймовірність застосування ПВК “Вагнеру” для імітації діяльності у межах інформаційної операції РФ з тиску на населення країн Європи.

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