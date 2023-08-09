Канада запровадила санкції проти білоруських урядовців, суддів і соратників Лукашенка

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада запроваджує санкції проти дев'яти фізичних та семи юридичних осіб Білорусі.

Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

Обмеження ввели у відповідь на грубі й систематичні порушення прав людини, репресії щодо тих, хто виступив проти фальсифікації президентських виборів у 2020 році. Санкції також спрямовані проти осіб, які причетні до російського вторгнення частково через Білорусь та за підтримки Білорусі.

У переліку підсанкційних осіб - урядовці, судді та соратники режиму Олександра Лукашенка, зокрема голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт, а також Міністерство оборони Білорусі, внутрішні війська МВС, військово-виробничі та технологічні компанії.

"Канада найрішучішим чином засуджує підтримку білоруським режимом неспровокованого та невиправданого вторгнення Володимира Путіна в Україну, внаслідок якого тисячі людей було вбито та поранено, мільйони переміщених осіб, порушено світову економіку та посилено такі глобальні проблеми як продовольча та енергетична безпека. Ми закликаємо Лукашенка негайно відмовитись від підтримки агресивної війни Росії проти України", - заявила Жолі.

Починаючи від 2014 року Канада ввела санкції щодо понад 2600 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, які причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України

Наразі є 13 раундів санкцій відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи (Білорусь), спрямованих проти 190 фізичних та 71 юридичних осіб.

Нагадаємо, нині США запровадили санкції проти Білорусі та ввели візові обмеження щодо посадовців режиму Лукашенка. А нещодавно Рада Європейського Союзу ввела санкції щодо 38 фізичних і трьох юридичних осіб Білорусі. Зокрема, щодо білоруських суддів, прокурорів, пропагандистів, які підтримують режим Лукашенка. Є у переліку і посадовці тюрем.