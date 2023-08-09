США і Саудівська Аравія погодили загальні контури угоди про визнання Ізраїлю Аравією

СА домагається поступок від Ізраїлю, які б сприяли створенню палестинської держави. А США тиснуть на Аравію, аби вона "пригальмувала" розвиток відносин із Китаєм.

Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія погодили загальні контури угоди про визнання Аравією Ізраїлю в обмін на поступки палестинцям, гарантії безпеки США та громадянську ядерну допомогу, передає WSJ з посиланням на офіційних осіб.

Офіційні особи Штатів висловили обережний оптимізм щодо того, що упродовж найближчих 9–12 місяців вони зможуть розробити подробиці найважливішої мирної угоди на Близькому Сході за покоління і говорять про великі шанси.

Раніше у Джидді наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман зустрівся з радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном, щоб прискорити переговори з цього питання.

Тепер учасники переговорного процесу між обома державами перейшли до розгляду деталей, зокрема, прохання Саудівської Аравії до США допомогти їм розробити цивільну ядерну програму та запропонувати надійні гарантії безпеки.

Саудівська Аравія також домагається значних поступок від Ізраїлю, які б сприяли створенню палестинської держави. А США чинять тиск на СА, щоб Аравія наклала обмеження на свої зростаючі відносини з Китаєм.

"Є робочий план, щоб вивчити елементи того, що це буде, і перевірити межі можливого", - сказав один американський високопосадовець.

За словами офіційних осіб США, результатом зусиль усіх сторін є те, що Вашингтон, Ер-Ріяд і Єрусалим визнають - настав час спробувати укласти угоду.

Хоча офіційні особи США кажуть, що президент Джо Байден ще вирішить, яку ціну він готовий заплатити за таку угоду, увага президента до неї є відображенням його думки про те, що Америка повинна залишатися центральним гравцем на Близькому Сході, щоб стримувати Іран, ізолювати Росію та завадити зусиллям Китаю витіснити інтереси Вашингтона в регіоні.

В обмін на значні поступки США Саудівської Аравії адміністрація Байдена намагається заручитися запевненнями Саудівської Аравії в тому, що вона дистанціюватиметься – в економічному та військовому плані – від Китаю.

Учасники переговорів можуть також домагатися обмежень щодо Саудівської Аравії з використанням технології, розробленої китайською Huawei, та гарантій того, що Ер-Ріяд використовуватиме долари США, а не китайську валюту для визначення цін на нафту. Очікується, що США також шукатимуть способи покласти край ворожнечі через ціни на нафту, викликану неодноразовими скороченнями видобутку в Саудівській Аравії.

Наслідний принц, зазначають офіційні особи США, серйозно налаштований на те, щоб спробувати укласти угоду. Але спадкоємець сказав своїм помічникам, що він не готовий встановлювати повні дипломатичні відносини з Ізраїлем, подібні до відносин з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Наразі нинішній жорсткий коаліційний уряд в Ізраїлі виступає проти створення незалежної палестинської держави.

Одна з основних перешкод, з якими стикаються переговорники, полягає в тому, на які поступки Ізраїль повинен піти палестинцям в обмін на відкриті дипломатичні відносини з Саудівською Аравією. Офіційні особи США та Саудівської Аравії заявляють, що Ізраїлю доведеться зробити важливу пропозицію, яка сприятиме зусиллям щодо створення незалежної палестинської держави.

Ізраїльські лідери зменшують важливість палестинського питання на переговорах. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив раніше, що це питання порушується на переговорах "набагато рідше, ніж ви думаєте". Він дав чітко зрозуміти, що готовий піти на лише скромні поступки палестинцям, але вони можуть зіткнутися з протидією з боку його коаліційних партнерів, котрі хочуть анексувати окуповані Ізраїлем палестинські землі на західному березі.

Ізраїльські офіційні особи також висловили стурбованість прагненням Саудівської Аравії розвивати свою ядерно-енергетичну програму, що вони вважають небезпечним прискоренням регіональних перегонів ядерних озброєнь.

Хоча Ізраїль публічно цього не визнає, але він є єдиною державою в регіоні, яка має ядерну зброю, і не хоче, щоб інші приєдналися до цього "маленького клубу".

Також ізраїльські офіційні особи стурбовані тим, що підтримка Штатами цивільної ядерної програми в Саудівській Аравії може відкрити Ер-Ріяду шлях до розробки ядерної зброї.

Очікується також, що деталі угоди ретельно вивчать у Конгресі, де багато законодавців не хочуть йти на поступки наслідному принцу Аравії, який, за словами представників американської розвідки, 2018 року дав "зелене світло" на відправлення саудівської групи кілерів до Стамбула для вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Американські законодавці вже висловлюють стурбованість тим, що Америка може запропонує Саудівській Аравії свій захист у разі нападу на СА. Ця гарантія вимагатиме схвалення Сенату. Видання зазначає, що навіть менші гарантії безпеки, які не вимагають явної підтримки Конгресу, швидше за все зіткнуться з опором у Вашингтоні.

Якщо США таки зможуть домовитися про угоду, прийнятну для лідерів Саудівської Аравії, Ізраїлю, Палестини та Конгресу, адміністрація Джо Байдена сподівається, що глобальний тиск на підтримку угоди спонукає опозиційні партії в Ізраїлі об'єднати зусилля з Нетаньяху і підтримати угоду.

Нагадаємо, минулого місяця Саудівська Аравія оголосила про продовження скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу. Росія також скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на добу. Такі кроки держави роблять для того, щоб підняти ціни на нафту.

Раніше Іран і Саудівська Аравія оголосили про відновлення відносин після посередництва Китаю. А згодом очільники МЗС обох держави мали обговорити відновлення роботи посольств.