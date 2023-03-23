Очільники МЗС Саудівської Аравії та Ірану обговорять відновлення роботи посольств

Міністри закордонних справ Саудівської Аравії та Ірану зустрінуться, аби обговорити відновлення роботи посольств країн.

Про це пише Reuters з посиланням на саудівське державне інформаційне агентство SPA.

“Міністри закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд і його іранський колега Хоссейн Амірабдоллахян домовилися зустрітися найближчим часом і прокласти шлях для відновлення роботи посольств двох країн”, – зазначає видання.

Обидва міністри розмовляли телефоном з нагоди святкування мусульманського місяця Рамадан.

Раніше цього місяця Іран і Саудівська Аравія погодилися відновити відносини після років ворожнечі, яка загрожувала стабільності та безпеці в Перській затоці та сприяла розпалюванню конфліктів на Близькому Сході від Ємену до Сирії.

Фото: ЕРА/UPG міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян

Нагадаємо, Саудівська Аравія та Іран 10 березня оголосили про домовленість щодо відновлення відносин у спільній заяві, підписаній обома країнами та Китаєм.

Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном у 2016 році після нападу на посольство Саудівської Аравії в Тегерані та його підпалу іранськими протестувальниками, обуреними стратою в королівстві відомого шиїтського священнослужителя шейха Німра Бакра аль-Німра. Він був ключовою фігурою в протестах у Східній провінції, частині Саудівської Аравії, у якій більшість населення становлять шиїти.

З того часу стосунки між двома країнами Перської затоки продовжували погіршуватися. Саудівська Аравія звинуватила Іран у постачанні зброї своїм ворогам хуситам у Ємені, проти яких воює коаліція на чолі з Саудівською Аравією.

Представники США також вважають, що Іран здійснив напади зі своєї території на нафтові об'єкти в королівстві. Тегеран при цьому заперечує свою причетність до інциденту.

У тристоронній заяві йшлося, що посольства відкриють упродовж двох місяців.