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Очільники МЗС Саудівської Аравії та Ірану обговорять відновлення роботи посольств

Вони раніше поспілкувалися телефоном.

Очільники МЗС Саудівської Аравії та Ірану обговорять відновлення роботи посольств
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд
Фото: ЕРА/UPG

Міністри закордонних справ Саудівської Аравії та Ірану зустрінуться, аби обговорити відновлення роботи посольств країн.

Про це пише Reuters з посиланням на саудівське державне інформаційне агентство SPA.

“Міністри закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд і його іранський колега Хоссейн Амірабдоллахян домовилися зустрітися найближчим часом і прокласти шлях для відновлення роботи посольств двох країн”, – зазначає видання. 

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Обидва міністри розмовляли телефоном з нагоди святкування мусульманського місяця Рамадан.

Раніше цього місяця Іран і Саудівська Аравія погодилися відновити відносини після років ворожнечі, яка загрожувала стабільності та безпеці в Перській затоці та сприяла розпалюванню конфліктів на Близькому Сході від Ємену до Сирії.

міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян
Фото: ЕРА/UPG
міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян

Нагадаємо, Саудівська Аравія та Іран 10 березня оголосили про домовленість щодо відновлення відносин у спільній заяві, підписаній обома країнами та Китаєм.

Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном у 2016 році після нападу на посольство Саудівської Аравії в Тегерані та його підпалу іранськими протестувальниками, обуреними стратою в королівстві відомого шиїтського священнослужителя шейха Німра Бакра аль-Німра. Він був ключовою фігурою в протестах у Східній провінції, частині Саудівської Аравії, у якій більшість населення становлять шиїти.

З того часу стосунки між двома країнами Перської затоки продовжували погіршуватися. Саудівська Аравія звинуватила Іран у постачанні зброї своїм ворогам хуситам у Ємені, проти яких воює коаліція на чолі з Саудівською Аравією. 

Представники США також вважають, що Іран здійснив напади зі своєї території на нафтові об'єкти в королівстві. Тегеран при цьому заперечує свою причетність до інциденту.

У тристоронній заяві йшлося, що посольства відкриють упродовж двох місяців.

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