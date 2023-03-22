Іспанія приєдналась до коаліції з постачання боєприпасів в Україну

Маргарита Роблес підписала цю угоду після “необхідних адміністративних формальностей”.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес схвалила приєднання країни до проекту спільного придбання боєприпасів для України в рамках Європейського Союзу.

Про це повідомляє Infodefensa.com.

“Ця ініціатива, очолювана Європейським оборонним агентством, дозволить державам-членам поповнити свої запаси боєприпасів і продовжити поставки в Україну”, - йдеться у повідомленні.

Маргарита Роблес підписала цю угоду після “необхідних адміністративних формальностей”, як повідомили в Міноборони Іспанії.

Таким чином Іспанія приєдналась до першої групи з 18 країн, які підписали цю угоду. Норвегія також приєдналася до партнерів спільноти.

Зазначається, що Міністерство оборони Іспанії наприкінці минулого року вирішило створити резерв боєприпасів калібру 5,56 мм і замовило у Nammo Palencia патрони цього типу для гвинтівок і ручних кулеметів на 7,7 млн євро.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу на міністерській зустрічі в Брюсселі погодилися спільно закупити і поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії.