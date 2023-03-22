Головне за день. Середа, 22 березня

Наслідки нічної атаки безпілотниками на Київщині та обстрілу Запоріжжя, наступальні дії ворога на Донбасі, оборона Бахмута. Яким запам’ятається 392-й день повномасштабної війни.

У Ржищеві Київської області внаслідок нічної російської атаки безпілотниками загинуло 8 осіб, 7 постраждало.

Пошкоджень зазнали навчальний корпус і гуртожиток ліцею. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.

На місці події залучено 116 людей особового складу та 27 одиниць техніки.

Внаслідок ранкового обстрілу російською армією Запоріжжя одна людина загинула, 34 постраждали.

Окупанти стріляли по житлових будинках та острову Хортиця.

Станом на 21 годину рятувальна операція завершена. Госпіталізували 29 потерпілих, зокрема трьох дітей, повідомили в ДСНС.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута, також ворог проводив наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою.

Авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 22 березня – в новині.

Сьогодні, 22 березня, президент Володимир Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку.

“Донеччина. Передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Маю честь сьогодні бути тут і нагородити наших героїв. Потиснути руку і подякувати за захист суверенітету нашої держави”, - йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Захисників відзначено орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

Також пресслужба повідомила, що глава держави відвідав поранених українських військових у госпіталі на Донеччині, ознайомився з можливостями медичного закладу щодо прийому пацієнтів, оглянув комп’ютерний томограф, операційний блок і реанімаційне відділення.

Президент вручив представникам Медичних сил Збройних Сил України ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Під час господарювання в Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП зруйнувала низку культурних пам’яток та перетворила надбання ЮНЕСКО на меблевий цех та звалище. Видання “Духовний фронт України” опублікувало частину фактів, на підставі яких держава, в особі МКІП, вирішила припинити договір користування Лаврою.

Зокрема йдеться про келії Гостинного двору (корпус №69). Зараз там розміщується меблевий магазин з меблевою майстернею. У віконний блок вмонтували трубопровід для видалення тирси.

Галерея на Ближніх печерах Лаври (корпус № 37) перетворилася на звалище.

Книжковий склад (корпус №112, лабораторний корпус) - пам’ятка місцевого значення - має дуже занедбаний вигляд.

До братських келій на Дальніх печерах (корпус №52) прибудована споруда з тирсоплити, а до братських келій в корпусі № 46 зі сторони двору прибудували пластикову веранду.

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