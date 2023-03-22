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Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про навчання українських пілотів у Франції

У Франції проходили різні курси, але про навчання льотного складу поки не йдеться.

Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про навчання українських пілотів у Франції
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Інформація про навчання українських льотчиків у Франції, котру поширило французьке видання Le Figaro, не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net.

Юрій Ігнат зазначив, що тисячі українських військовослужбовців, зокрема і з Повітряних сил, проходять навчання у різних країнах світу.

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У Франції проходили курси авіанавідників, курси виживання та інші. Водночас, про навчання льотного складу поки не йдеться.

Спікер Повітряних сил наголосив, що низка партнерів пропонують Україні майданчики для майбутнього навчання пілотів.

Раніше повідомлялось, що Франція навчає українських пілотів літати на бойових літаках Mirage 2000. Також повідомлялось, що Париж може згодом доставити Києву десяток літаків. 

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