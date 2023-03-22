Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували прокремлівську ботоферму у Хмельницькій області, через яку понад 2 тисячі ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Також проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони нашої держави. За оперативною інформацією, основними «замовниками послуг» ботоферми були представники спецслужб країни-агресора. Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за допомогою інформаційних диверсій ворог намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у західних регіонах України.

Встановлено, що діяльність ботоферми організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер. Апаратно-програмний комплекс він розмістив у власній квартирі в одному зі спальних районів міста.

Спеціалізоване обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" фейкових акаунтів отримував через російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності; сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку; спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Наразі вилучену техніку направлено на експертизу.

Зловмиснику планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала свого ексспівробітника, який закликав українських захисників до дезертирства.