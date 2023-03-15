СБУ затримала свого ексспівробітника, який закликав українських захисників до дезертирства

Співробітники Служби безпеки затримали колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який закликав українських захисників до дезертирства.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре". А у випадку відмови – погрожував "злити" їхні персональні дані росіянам.

Зловмисник також намагався передати ворогу відомості про хід мобілізації та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ.

У березні 2023 року чоловік перетнув державний кордон України, де його одразу затримали.

Йому повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало дезертира з СБУ, який понад 8 років переховувався від слідства.

Із початку 2023 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно ще дев'ятьох співробітників Служби – дезертирів, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.