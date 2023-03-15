Двом їхнім спільникам, які втекли, про підозру повідомлено заочно, оскільки вони втекли до Росії.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили чотирьох осіб, які під час окупації селища Хотімля Чугуївського району жорстоко вбили двох місцевих мешканців. Двох фігурантів затримано.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За інформацією слідства, колишній правоохоронець, співробітник ДСНС та двоє цивільних під час тимчасової окупації селища залишилися на захопленій росіянами території. У березні 2022 року після того, як російські військові зайшли у Чугуївський район, вони вирішили створили так звану бригаду "народної дружини".

"Вони почали «контролювати порядок», проводити з місцевими «роз’яснювальну роботу» та карали їх за крадіжки та інші проступки. Наразі ДБР перевіряє інформацію, щодо співпраці підозрюваних зі збройними формуваннями РФ, коли ті знаходилися у Хотімлі", - йдеться в повідомленні.

Затримані вирішили покарати двох місцевих мешканців, яких запідозрили у крадіжках. Вони взяли собою бейсбольну биту, арматуру, дерев’яні та металеві палиці і увірвалися у будинок потерпілих. Спочатку чоловіка та жінку жорстоко били, після цього напівпритомних людей відтягнули до місцевого озера та скинули ще живих у воду. Оскільки потерпілі ще подавали ознаки життя їх вирішили добити. Для цього в голови людей почали кидати фрагменти бетонного фундаменту, що був на березі. Пересвідчившись, що потерпілі померли, фігуранти залишили місце злочину.

Фото: ДБР

Під час деокупації селища колишній правоохоронець та один його спільник втекли до Росії. Двоє інших залишилися. Їх затримали працівники ДБР.

Затриманим повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України). У разі підтвердження інформації, що фігуранти працювали на окупантів їм також буде повідомлено про підозру у держзраді.

Двом їхнім спільникам, які втекли, про підозру повідомлено заочно.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали військового-зрадника, який планував вступити до лав окупантів.