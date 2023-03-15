Від російських обстрілів у Херсонській області за добу поранені четверо людей

Протягом 14 березня російська армія здійснила 78 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 396 снарядів із важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню “Град”.

Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Сам Херсон росіяни обстрілювали сім разів.

“27 снарядів влучили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі – 4 людини дістали поранення”, – написав Прокудін.

Триває евакуація з області. Протягом вівторка евакуювали 74 людини.

Нагадаємо, безпекова ситуація у Херсонській області дуже складна, бо ворог має можливість обстрілювати регіон з порівняно невеликих дистанцій. Щоденно росіяни десятки разів відкривають вогонь по мирних людях. Влада закликає тимчасово евакуюватися.