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Від російських обстрілів у Херсонській області за добу поранені четверо людей

Окупанти відкривали вогонь понад 70 разів. 

Від російських обстрілів у Херсонській області за добу поранені четверо людей
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Протягом 14 березня російська армія здійснила 78 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 396 снарядів із важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню “Град”.

Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Сам Херсон росіяни обстрілювали сім разів. 

“27 снарядів влучили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі – 4 людини дістали поранення”, – написав Прокудін. 

Триває евакуація з області. Протягом вівторка евакуювали 74 людини. 

Нагадаємо, безпекова ситуація у Херсонській області дуже складна, бо ворог має можливість обстрілювати регіон з порівняно невеликих дистанцій. Щоденно росіяни десятки разів відкривають вогонь по мирних людях. Влада закликає тимчасово евакуюватися. 

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