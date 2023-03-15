Лідери Європарламенту посперечалися через різні позиції в уряді Іспанії щодо озброєння України

У Європейській народній партії вважають, що напруга всередині уряду в Мадриді може створити проблеми під час головування Іспанії у Раді ЄС у липні.

Лідери двох найбільших політичних груп у Європейському парламенті розкритикували один одного через різні позиції уряду Іспанії щодо підтримки України.

Про це пише Politico.

Іспанський прем’єр-міністр, соціаліст Педро Санчес готується надіслати в Україну танки Leopard і більше зброї, попри спротив ультралівої партії Podemos – молодшого партнера в правлячій коаліції. У Podemos вважають, що це лише посилить війну, і наполягають на мирних переговорах.

Лідер правоцентристської Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що напруга всередині уряду в Мадриді може означати проблеми, коли Іспанія почне головувати в Раді ЄС у липні.

“Я б попросив Санчеса роз'яснити, якою є думка іспанського уряду щодо України. Ми не можемо миритися з якоюсь невизначеністю в такий історичний момент”, – сказав лідер німецької ЄНП. Він натякнув на серію голосувань в іспанському парламенті минулого тижня, під час яких Podemos проголосували інакше у питанні України, аніж соціалісти.

Зауваження Вебера викликали різку відповідь лідерки групи соціалістів і демократів Іраче Гарсії, яка є членом Іспанської соціалістичної робітничої партії Санчеса.

“Я не знаю, що кажуть вам ваші колеги з Народної партії Іспанії, але заспокойтеся, підтримка Іспанії Україною є абсолютно очевидною”, – сказала Гарсія. На її думку, “безглуздо” припускати, що це може поставити під загрозу іспанське головування у Раді ЄС.

Водночас депутатка Європарламенту від Podemos Ідоія Вільянуева зазначила, що у партії “твердо налаштовані на мир, закликають до припинення вогню та посилення дипломатичних зусиль”.

На запитання, чи вплинуть розбіжності всередині уряду на головування в Раді ЄС, речник іспанського уряду відповів: “Зовсім ні. Між різними політичними партіями Іспанії можуть бути політичні нюанси, але позиція уряду щодо цього залишається дуже чіткою та висловлюється самим прем’єр-міністром”.

“Ми визнаємо походження цієї війни, і це чистий імперіалізм, і це Путін, ми з Україною і ми демонструємо непохитну підтримку та солідарність з її народом, територіальною цілісністю та суверенітетом. У цьому питанні влада є єдиною”, – додав він.

Нагадаємо, Міноборони Іспанії адаптує шість танків Leopard 2A4 для передачі Україні. Підготовка цих машин обійдеться в 4,1 млн євро.