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Іспанія виділила на підготовку танків для України більше 4 млн євро

Наразі танки знаходяться на підприємствах підрядника.

Іспанія виділила на підготовку танків для України більше 4 млн євро
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Міноборони Іспанії адаптує шість танків Leopard 2A4 для передачі Україні.

Про це повідомляє El Mundo.

Зазначається, що за оцінками міноборони, підготовка цих машин обійдеться в 4,1 млн євро.

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Наразі танки знаходяться на підприємствах підрядника, де вони проходять перевірку четвертого рівня перед відправкою на фронт. 

Інформація про цей ремонт була опублікована на Платформі державних закупівель. В контракті немає специфікацій, ае вказано, що гроші виділяються на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови". 

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Маргарита Роблес заявила про те, що в Іспанії почали ремонтувати танки Leopard, які незабаром отримає Україна. Наразі триває підготовка їхніх екіпажів.

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