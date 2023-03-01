Іспанія виділила на підготовку танків для України більше 4 млн євро

Міноборони Іспанії адаптує шість танків Leopard 2A4 для передачі Україні.

Про це повідомляє El Mundo.

Зазначається, що за оцінками міноборони, підготовка цих машин обійдеться в 4,1 млн євро.

Наразі танки знаходяться на підприємствах підрядника, де вони проходять перевірку четвертого рівня перед відправкою на фронт.

Інформація про цей ремонт була опублікована на Платформі державних закупівель. В контракті немає специфікацій, ае вказано, що гроші виділяються на "приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 в експлуатаційні умови".

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Маргарита Роблес заявила про те, що в Іспанії почали ремонтувати танки Leopard, які незабаром отримає Україна. Наразі триває підготовка їхніх екіпажів.