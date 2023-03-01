Президент Володимир Зеленський провів 1 березня енергетичну нараду за участю ключових енергокомпаній України.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, інші. Уряд. Офіс. Голова профільного комітету ВР. Військові. Розвідка", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що остання зима була дуже складною, однак державу вдалося забезпечити енергією і теплом.

"Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває. Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що експорт української електроенергії до країн Європи можуть відновити протягом тижня за умови відсутності суттєвого погіршення ситуації в енергосистемі через обстріли.