Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу протягом тижня

Рішення про експорт буде переглянуте, якщо ситуація з профіцитом електроенергії зміниться у негативний бік внаслідок ворожих обстрілів.

Експорт української електроенергії до країн Європи може бути відновлений протягом тижня за умови відсутності суттєвого погіршення ситуації в енергосистемі через обстріли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив член наглядової ради НЕК "Укренерго", радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

Він зазначив, що від ухвалення рішення до фактичного відкриття експорту пройде час, необхідний для проведення аукціону розподілу потужності. Проте навіть з урахуванням цього фактора, без істотного погіршення ситуації в енергосистемі внаслідок ворожих атак постачання електроенергії до Європи відновляться протягом тижня.

"Моя думка, що це (експорт електроенергії – ред.) може відбутися протягом наступних семи днів. І факт відкриття експорту може бути прив'язаний до зниження споживання внутрішнім споживачем. В першу чергу йдеться про Одеський регіон", - пояснив Бойко.

Він додав, що в Одеській області найближчим часом очікуються "хороші новини". Однак якщо ситуація з профіцитом електроенергії буде змінюватися в негативний бік, то рішення щодо експорту буде переглядатися.

Нагадаємо, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується. У середу 1 березня споживання електроенергії спостерігається на рівні робочого дня, повідомили в Укренерго.