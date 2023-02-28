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У березні у Києві відкриється Офіс ОЕСР

У жовтні Організація економічного співробітництва та розвитку розглянула заявку України на вступ та розпочинає обговорення.

У березні у Києві відкриється Офіс ОЕСР
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Офіс Організації економічного співробітництва та розвитку розпочне свою роботу в Києві з 1 березня.

Про це заявив генсекретар ОЕСР Матіас Корман у ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Я можу підтвердити, що починаючи із завтрашнього дня відкриється офіційний Офіс нашого представництва в Києві", – заявив Корман та подякував посольству Словаччини за надання приміщень для офісу.

Також Корман подякував Польщі, Румунії, Латвії, Литві, Естонії за фінансову підтримку для створення цього офісу.

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"Співробітники нашого офісу співпрацюватимуть із вашим урядом щодо розроблення програми для України в рамках ОЕСР, щоб ми могли допомогти вам досягти всіх пріоритетів, які поставлені в рамках програми реформ вашого уряду за стандартами і принципами ОЕСР, як майбутньому члену цієї організації", – зазначив генсек Організації.

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня підтримав проєкт закону про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку, що дозволить запустити в Україні Офіс ОЕСР.

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