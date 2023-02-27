Укрзалізниця уклала прямий контракт із Укрнафтою на постачання газу

В УЗ кажуть, що це дозволить зекономити чимало коштів - лише за березень цифра становитиме 47 млн грн

27 лютого Укрзалізниця підписала прямий контракт на постачання газу з Укрнафтою.

Про це йдеться на сайті перевізника.

За інформацією пресслужби УЗ, прямі контракти вже працюють для отримання електроенергії та пального.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін назвав прямі контракти з виробниками "вектором розвитку відносин у стратегічно важливих закупівлях".

Згідно з договором, Укрнафта готова постачати газ за ціною, яка на 23% менша від поточної, отриманої від трейдерів на відкритому та конкурентному аукціоні.

"Для відновлення Укрзалізниці сьогодні важлива кожна гривня. Тому ми знаходимося у постійному пошуку можливостей зекономити навіть за тими позиціями закупівель, де вже є рамкові контракти. Отримана на закупівлі газу економія тільки в березні становитиме 47 млн грн. Це гроші, які будуть використовуватися для подолання наслідків російської агресії", — повідомив член правління УЗ Євген Лященко.

Крім цього, перевізник постійно вивчає можливість укладення прямих контрактів з іншими виробниками й постачальниками продукції, необхідної для безперебійної роботи залізничної галузі.

Нагадаємо, торік стратегічні підприємства, повʼязані з Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним, передали у власність держави. Йдеться про акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

У 2024 році “Укрнафта” планує розпочати буріння шести свердловин.