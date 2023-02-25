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Укренерго: Дефіцит потужності відсутній 2 тижні поспіль

В Одесі все ще діють мережеві обмеження.

Укренерго: Дефіцит потужності відсутній 2 тижні поспіль
Фото: ДТЕК

Споживання електрики дещо знижене, воно відбувається в межах характерного для вихідного дня зими.

Про це повідомляє Укренерго.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах. Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, що спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

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Нагадаємо, що у ніч на 25 лютого Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли. 

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