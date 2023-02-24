Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель

Верховна Рада України на засіданні 24 лютого проголосувала в цілому за Закон про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

За закон у другому читанні та в цілому проголосували 264 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Законом запроваджується звітування про оборонні закупівлі, крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю.

Також передбачена публікація звітів про оборонні закупівлі, що неопубліковані у період з 24 лютого 2022 року та станом на день набрання чинності цим Законом.

За законом, державним замовникам або службам державних замовників надається 30 днів до набрання чинності змін та 60 днів — для оприлюднення звіту про оборонну закупівлю.

У звіті про договір про оборонну закупівлю, що укладений без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю), зазначаються відомості про:

найменування державного замовника (службу державного замовника);

назву предмета закупівлі (із зазначенням одиниці виміру щодо товарів);

ціну за одиницю товару, ціну робіт, послуг.

Також закон передбачає комплексну публікацію відомостей щодо складових вартості харчових продуктів (товарів) та інших видів послуг, що входять до узагальненої вартості послуг харчування.

У пояснювальній записці нагадується, що «видатки на безпеку та оборону на 2023 рік визначено у розмірі - 1 трлн. 141 млрд грн — або майже 50% всіх видатків України – 2 трлн. 640 млрд грн». Тому зміни «дозволять забезпечити дотримання балансу між інтересами національної безпеки та оборони та демократичними принципами відкритості та прозорості».

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що хоче реформувати Міноборони після війни і "позбутися всього пострадянського". "Ми потроху змінюємо законодавство, яке б забезпечило прозорість у воєнний час без шкоди для безпеки".