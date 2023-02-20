​Резніков хоче реформувати Міноборони після війни і "позбутися всього пострадянського"

"Ми потроху змінюємо законодавство, яке б забезпечило прозорість у воєнний час без шкоди для безпеки".

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що хотів би продовжити реформи у відомстві після закінчення війни з Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

"Міністром оборони мене призначили за три місяці до початку війни, 4 листопада 2021 року. За освітою я юрист, єдиним військовим досвідом була служба в Радянській Армії у молодості. Я планував реформувати міністерство, оновити систему закупівель та постачання, створити житло для військовослужбовців... Однак з початком війни все це було призупинено. Половину міністерства було паралізовано. Я працював всього з кількома однодумцями у бункерах, змінюючи місцезнаходження, бо Київ був в оточенні", - сказав Резніков.

Він також зазначив, що під час повномасштабної війни у Міноборони "майже не було часу на спілкування з громадськістю", тому багато речей викликали нерозуміння у суспільстві.

"Під час цієї воєнної кризи спочатку доводилося тримати в таємниці багато деталей, і було непросто підтримувати належний баланс між прозорістю та потребою уряду вести певні державні справи в таємниці. Суспільство починає сумніватися, що є нормальним для демократичної держави. У нас майже не було часу на спілкування з громадськістю після початку війни. Тепер, коли члени парламенту повернулися до звичайної роботи, процес налагоджується", - пояснив Резніков.

"Ми потроху змінюємо законодавство, яке б забезпечило прозорість у воєнний час без шкоди для безпеки. Я готовий очолити цю роботу ще до закінчення війни, і я хотів би продовжувати працювати над реформами, щоб позбутися всього пострадянського: створити систему громадського контролю та реформувати процес навчання, залучити зовнішню експертизу. Коли ми закінчимо цю війну, ми матимемо фору і буде легше", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, в грудні 2021 року Резніков окреслив шість ключових глобальних напрямків реформування Міноборони. Про це він написав у колонці спеціально для LB.ua з нагоди 30-ї річниці ЗСУ.

Серед головних напрямків Резніков називав побудову ефективної прозорої системи закупівель, комплексну цифрову трансформацію сектору оборони (йдеться про запровадження в Міноборони систем ERP (Enterprise Resource Planning System – Система планування ресурсів підприємства) для управління ресурсами і бізнес-процесами міністерства).

Ще одним напрямком міністр оборони називав кадрову реформу та підвищення грошового забезпечення військових.