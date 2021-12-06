Резніков окреслив шість ключових напрямів реформування Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков окреслив шість ключових глобальних напрямків реформування Міноборони. Про це він написав у колонці спеціально для LB.ua з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил.

За його словами, перш за все пропонується реалізувати оборонну реформу для перетворення Міноборони на ефективний цивільний орган влади, який формує політики, а також здійснює військово-політичне та адміністративне управління ЗСУ та ДССТ, забезпечує цивільно-демократичний контроль.

"Уже найближчим часом планується затвердження нової структури міністерства, в якій на функціональному рівні будуть відображені найголовніші напрями: стратегія, управління фінансовими ресурсами, забезпечення і логістика, озброєння, цифрова трансформація, розвиток людського потенціалу, міжнародне співробітництво, комунікації", - повідомив Резніков.

"Друге. Серед першочергових заходів – побудова ефективної прозорої системи закупівель. Ми плануємо створити в Міноборони аналог Агентства НАТО з питань підтримки та закупівель (NSPA)", - повідомив Резніков.

Третім напрямком, за словами Резнікова, є комплексна цифрова трансформація сектору оборони. Йдеться про запровадження в Міноборони систем ERP (Enterprise Resource Planning System — Система планування ресурсів підприємства) для управління ресурсами і бізнес-процесами міністерства.

Четвертий напрямок - кадрова реформа, в межах якої ведеться робота над підвищити грошового забезпечення військових.

"Але механічне збільшення виплат без зміни підходу в роботі з кадрами не вирішить проблем. І на це не вистачить ніяких грошей. На перший план має вийти прозора система управління кар’єрою військового, яка прив’язана не до посади, а до військового звання. Так само до військового звання буде прив’язано базову ставку грошового забезпечення", - повідомив міністр.

П’яте - системне управління фінансовими ресурсами. За словами Резнікова, збільшення видатків на армію у Бюджеті-2022 на 2,5 млрд грн порівняно з першим читанням дозволить гарантувати людям ритмічну виплату грошей і деяке підвищення.

"Шосте. Потрібна нова якість військової дипломатії. Аташе з питань оборони і військово-технічні представництва отримають чіткі завдання для країн перебування",- наголосив Резніков.

Нагадаємо, сьогодні, у День Збройних сил України, військові отримують близько сотні одиниць озброєння та військової техніки.