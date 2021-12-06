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Зеленський відвідав військових на передовій

Президент особисто привітав захисників України із Днем ЗСУ.

Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних Сил України.

Фото: пресслужба президента

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки, повідомляє пресслужба президента.

Також Володимир Зеленський вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.

"Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України", – зазначив президент.

Глава держави звернувся до захисників України з побажанням берегти себе, щоб згодом мати можливість розповісти про героїзм українського війська нащадкам.

"Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив він.

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

Фото: пресслужба президента

В Офісі президента повідомляють, що 6 грудня Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до Харківської та Донецької областей.

Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям.

Президент також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

Нагадаємо, 6 грудня в нашій державі відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року парламент ухвалив Закон України "Про Збройні Сили України", яким встановлювалося це свято.

До 30-річчя ЗСУ Міністерство оборони та Генеральний штаб спільно з фондом "Повернись живим" запустили челендж "30 днів вдячності".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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