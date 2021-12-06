Зеленський зареєстрував у Раді пакет законопроєктів про "економічний паспорт"

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді пакет законопроєктів про "економічний паспорт українця". Вони передбачають створення накопичувальних рахунків для дітей, що будуть поповнюватися від коштів, отриманих за користування українськими надрами.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зеленський пропонує депутатам ухвалити чотири законопроєкти:

№6394 "Про економічний паспорт"

№6395 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта"

№6396 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь"

№6397 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь".

Їх тексти станом 13:55 понеділка не були опубліковані.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня заявив, що збирається запропонувати Раді ухвалити законопроєкт про економічний паспорт. Ідея президента полягає в тому, що діти матимуть право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надр, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал.

Очікується, що виплати будуть передбачені для дітей, народжених з 2019 року. На момент повноліття на їхніх рахунках має бути 10-20 тисяч доларів, які можна буде витратити на здобуття освіти в Україні, придбання житла або покласти на накопичувальний пенсійний рахунок.