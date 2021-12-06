"Голос" заявив про конфлікт інтересів у діях голови НАЗК

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков виступив представником позиції президента щодо поправок до закону на засіданні комітету Верховної Ради з питань правової політики, захищаючи інтереси як президента, так і очолюваної ним інституції. Це суперечить антикорупційному законодавству і свідчить про дії в умовах реального конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, йдеться у заяві політичної партії «Голос» до НАЗК від 6 грудня.

«25 листопада відбулось засідання комітету з питань правової політики, на якому розглядались пропозиції президента до закону «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій. Під час якого голова НАЗК Олександр Новіков повідомив членів комітету, що за дорученням президента він представлятиме його пропозиції до закону, що і було зроблено. Вважаємо, що в таких діях голови НАЗК наявний реальний конфлікт інтересів», — йдеться у заяві партії.

Відповідно до положень частини другої статті 4 закону «Про запобігання корупції», НАЗК є відповідальним перед Верховною Радою, підконтрольним їй та підзвітним Кабінету міністрів. Серед повноважень, зокрема визначених у статті 12 закону «Про запобігання корупції», відсутні повноваження представляти та захищати пропозиції президента та бути доповідачем щодо таких пропозицій тим більше, коли вони мають безпосередній вплив на порядок і якість роботи самої НАЗК.

У партії зазначають, що про вказані обставини голову НАЗК неодноразово застерігали під час засідання комітету, звертаючи його увагу, що президент не має права давати доручення голові НАЗК і що пропоновані пропозиції президента до закону прямо зачіпають особисті інтереси голови НАЗК, як очільника цієї інституції.

«Однак, незважаючи на відсутність правових підстав та усвідомлюючи очевидну неправомірність своїх дій, пан Новіков продовжував діяти в режимі реального конфлікту інтересів на засіданні комітету.

Вважаємо неприпустимим, коли очільник інституції, яка покликана відстоювати кращі стандарти антикорупційної політики, керуючись політичною доцільністю умисно йде на пряме порушення законодавства, аби догодити першій особі в державі. В таких діях ми вбачаємо загрозу всій антикорупційній інфраструктурі, на розбудову і зміцнення якої витрачені величезні ресурси, кошти і зусилля величезної кількості людей, включаючи членів політичної партії «Голос», - йдеться у заяві.

У «Голосі» вимагають притягнути до відповідальності голову НАЗК за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.