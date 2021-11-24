В Україні запустили портал "Приховані інтереси", який допомагає виявити корупційні ризики у чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з громадською організацією "Антикорупційний штаб" презентувало портал "Приховані інтереси".

Як повідомляє пресслужба НАЗК, портал може виявити 11 типів ризиків у публічних службовців.

Зокрема можна швидко дізнатися, як посадовець пов’язаний із компаніями, які беруть участь у тендері в установі, де він працює чи працював, близьких осіб, які працюють в одному органі з цим посадовцем, а ще перевірити, чи не отримував такий чиновник ризикові подарунки.

"Для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективним ми вважаємо цей інструмент з точки зору запобігання корупції, ви можете знайти у ньому, наприклад, Президента України, можливі потенційні конфлікти інтересів, пов’язані з його діяльністю, голову НАЗК, генерального прокурора чи керівника Національного антикорупційного бюро України", - розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

В Антикорупційному агентстві вважають, що портал може допомогти в роботі Національної поліції, антикорупційних уповноважених, журналістів-розслідувачів та громадських активістів для пошуку прихованих інтересів.

На сьогодні його база містить 6 млн осіб, 1,5 млн компаній і понад 600 тис. ризиків. Це близько 1 млн декларантів та ще 5 млн осіб, які пов’язані з цими декларантами.

На порталі також є автоматичний аналізатор документів.Завдяки ньому користувачі можуть завантажувати документи будь-якого державного органу чи органу місцевого самоврядування, щоби система перевірила за ключовими словами, чи містить документ вказівки на потенційний конфлікт інтересів.

Перейти на портал можна за посиланням: https://interes.shtab.net/.