"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова

Політики оголосили, що не ходитимуть на ефіри "Україна" і "Україна 24".

Народні депутати "Слуги народу" та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко оприлюднили спільну публічну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" на телеканалах Ріната Ахметова.

У дописі, поширеному в Facebook, йдеться, що "протягом останніх місяців телеканали «Україна-24» і «Україна» перетворились на відверто пропагандистські «ДТЕК-24» і «Олігарх»".

У звʼязку з цим політики оголосили, що команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, "які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства".

"Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива", – йдеться у заяві.

Переглянути рішення політики обіцяли, коли редакції та журналісти зможуть повернутися до роботи відповідно до журналістських стандартів.

У заяві також вказано, що канали "Україна" і "Україна 24" нібито системно і навмисно поширюють фейки і публічні безпідставні образи тих, "хто заважає олігарху", а також "відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда Президента".

Цей текст, крім Корнієнка, на своїх сторінках поширили, зокрема, депутати Андрій Мотовиловець, Олексій Мовчан, Галина Янченко, Олег Дунда.

У Медіа Холдингу України у відповідь на заяву розцінили як спробу очорнити репутацію каналів та їхніх співробітників.

Нагадаємо, минулої пʼятниці ведучий Савік Шустер заявив, що на його ефір, присвячений справі "вагнерцівців", не прийшов жоден представник української влади. Він сказав, що востаннє таке спостерігав за президентства Віктора Януковича. Шустер веде "Свободу слова" на каналі "Україна".

Голова фракції Давид Арахамія, який тоді отримав запрошення на ефір, сказав, що для нього не було сенсу йти із таким списком гостей.